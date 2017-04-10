Анна и король. Калашникова снялась в эротической фотосессии с новым мужчиной

Кружевное бельё на стройной фигуре модели и обнажённый торс мужчины, лицо которого предусмотрительно скрыто от объектива камеры: Анна Калашникова раз за разом старается громко напоминать о себе. В начале года 32-летняя модель увеличила размер груди, а на днях решила продемонстрировать творение хирурга во всей красе в новой фотосессии.

— Главное здесь — мужчина. Мы неспроста не стали показывать его лицо. Скоро я раскрою все карты, но сейчас хотелось бы оставить это лишь для нас двоих, — поделилась с Лайфом модель. — Скажу только, что мы долго решались на этот фотопроект. Нам обоим хотелось увидеть в результате не вульгарность и разврат, а чистые и настоящие чувства между двумя людьми.