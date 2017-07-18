Цитаты великих людей. Анна Седокова рассуждает о сексе

34-летняя певица и мать троих детей Анна Седокова покоряет общественность не только своим творчеством, но и глубокими изречениями о сексе. С недавних пор артистка ведёт колонку в модном журнале, демонстрируя безупречное владение пером. Пока на счету у Седоковой три материала. В каждой колонке незамужняя девушка щедро делится с читателями не только горьким опытом общением с мужчинами, но и прививает нравственные ценности. Так, в последней статье Анна рассказала о сексе своей подруги с "большим политиком": "Потом я смотрела на него, такого могущественного и жестокого, в костюме таком тёмно-синем (и жена рядом такая серьёзная), — он грозно рассказывал про реформы в стране, а я видела в нём лишь человека, делавшего куннилингус Танечке", — вспоминает Анна Седокова.