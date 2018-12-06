Анна Седокова: Девушка, которая спала с моим мужем, хочет отнять наше наследство

Гражданская супруга футболиста пытается доказать в суде, что он ничего не зарабатывал и жил за её счёт.

Анна Седокова призналась в "Инстаграме", что её старшая дочь от брака с футболистом киевского ФК "Динамо" до сих пор не получила наследство. Дело в том, что гражданская супруга Валентина Белькевича утверждает, будто квартира не принадлежала спортсмену, а была куплена за её счёт. В итоге судебная тяжба продолжается в течение трёх лет.

С Олесей Белькевич футболист прожил 10 лет до того, как повстречал Седокову. В 2004 году Валентин женился на певице, однако через два года их брак распался. После развода мужчина вернулся к бывшей возлюбленной. В 2014 году его не стало — у спортсмена оторвался тромб.

Другая женщина, которая заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала с ним, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец Анна Седокова

Олеся утверждает, что Белькевич ничего не зарабатывал и жил за её счёт. При этом Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо" и близкий друг футболиста, подтвердил, что зарплата футболиста не превышала $200−300.

Впрочем, Седокова назвала эти слова наглой ложью. По словам певицы, родители Белькевича поддерживают её позицию и считают, что их внучка имеет право на наследство. Они отказались от своей доли в пользу Алины.