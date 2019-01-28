"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой

Ещё одной звезде пришлось столкнуться с бурной критикой внешности со стороны фанатов. 36-летняя певица сама пожаловалась на это в соцсетях.

Анна рассказала у себя в инстаграм-историях, что ей говорят неприятные вещи о фигуре, грубо намекая на то, что она набрала вес. Сама же певица этого уже не отрицает и просит быть снисходительнее, ведь она никогда не обладала модельными параметрами. И пообещала больше не давать поводов для хейта.

Однако очевидно, что Седокову это сильно задело. Участница золотого состава "ВИА Гры" даже поинтересовалась, не уйти ли ей со сцены, если она настолько неугодна поклонникам.

Но злобных комментаторов это не остановило. Они обвинили Анну в фотошопе, заявив, что она намеренно убирает целлюлит и складки. Подтверждением этому стал ролик с концерта, где видны проблемные зоны певицы, одетой в платье с глубоким разрезом, пишет vladtime.ru.

Фотошоп, целлюлит же у тебя rastysema

Проживать жизнь, доказывая всем , что не фотошоп... in100gramm___

Под постами поправившейся звезды по-прежнему оставляют негативные оценки, сравнивая её с коллегой Анной Семенович. Хотя Седокова всё ещё продолжает постить фото еды и снимки в откровенных нарядах и получать поддержку от более дружелюбной аудитории.

На диету садись maria_kitten123

Мощный круп... arpator_

Анна, какая ты жирная 20190kseniya

Ого! Какие формы ... Практически Семенович! nellibabak