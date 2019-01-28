"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой

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"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой

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Фото: instagram/annasedokova

Ещё одной звезде пришлось столкнуться с бурной критикой внешности со стороны фанатов. 36-летняя певица сама пожаловалась на это в соцсетях.

Анна рассказала у себя в инстаграм-историях, что ей говорят неприятные вещи о фигуре, грубо намекая на то, что она набрала вес. Сама же певица этого уже не отрицает и просит быть снисходительнее, ведь она никогда не обладала модельными параметрами. И пообещала больше не давать поводов для хейта.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

Однако очевидно, что Седокову это сильно задело. Участница золотого состава "ВИА Гры" даже поинтересовалась, не уйти ли ей со сцены, если она настолько неугодна поклонникам.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

Но злобных комментаторов это не остановило. Они обвинили Анну в фотошопе, заявив, что она намеренно убирает целлюлит и складки. Подтверждением этому стал ролик с концерта, где видны проблемные зоны певицы, одетой в платье с глубоким разрезом, пишет vladtime.ru.

Фотошоп, целлюлит же у тебя

rastysema

Проживать жизнь, доказывая всем , что не фотошоп...

in100gramm___

Под постами поправившейся звезды по-прежнему оставляют негативные оценки, сравнивая её с коллегой Анной Семенович. Хотя Седокова всё ещё продолжает постить фото еды и снимки в откровенных нарядах и получать поддержку от более дружелюбной аудитории.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

На диету садись

maria_kitten123

Мощный круп...

arpator_

Анна, какая ты жирная

20190kseniya

<p>Ноябрьское фото Анны. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

Ого! Какие формы ... Практически Семенович!

nellibabak

Идеальная фигура. Красота. Не слушайте глупостей

golovinat

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