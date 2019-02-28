Загадочная жизнь Седоковой. Вчера — Стивен Хокинг, сегодня — кролик Playboy

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Загадочная жизнь Седоковой. Вчера — Стивен Хокинг, сегодня — кролик Playboy

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Фото: instagram/annasedokova

36-летняя певица не стала мелочиться и примерила на себя образ плейбоевского кролика.

Анна поделилась снимком в "Инстаграме", на котором предстала в весьма откровенном образе. Экс-участница группы "ВИА Гра" надела пиджак на голое тело, чёрные чулки и завершила образ кроличьими ушами. И снабдила пост хештегом #moodoftheday — "настроение дня".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

И певице удалось шокировать поклонников своим провокационным образом. Причём и приятно, и неприятно. Некоторым показалось, что Анна в погоне за славой немного переходит границы. Пока другие восхищались звездой и отмечали её постройневшую фигуру.

Вы всегда прелестны. Поделитесь секретом, как так хорошо выглядеть?

v.i.v.a_ua

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annasedokova/" target="_blank"><strong>annasedokova</strong></a></p>

"ВИА Гра" отдыхает!

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Ужас! Ну и фотки у вас, Анна! Опять на всю страну! Стыдобища

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Как можно заметить, настроение у Анны меняется достаточно быстро. Ещё недавно звезда отмечала, что рыдала в отчаянии, отвозя крестик в ломбард. А накануне постила цитаты Хокинга, снабдив их фото в красном латексном костюме.

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