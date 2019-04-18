Седокова выложила откровенное фото, для которого нарочно скинула халат с груди

36-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" нет-нет да и выложит какое-нибудь провокационное фото.

Украинская певица снова решила привлечь внимание фанатов откровенным снимком. Артистка пожелала им доброго утра, поделившись фотографией в "Инстаграме". На ней Седокова в халате приняла чувственную позу и оголила грудь, стоя на открытом балконе.

Но мнения фанатов насчёт такой демонстрации разделились. Одни напомнили ей о силиконовой груди, другие пристыдили многодетную мать. Однако те, кому удалось насладиться красотой снимка, отметили, что именно подобные фото и делают людей её фанатами.

Доброе утро в силиконовой долине s_p_i_t_f_i_r_e_

Красота не повод выставлять свою наготу напоказ. Вы всё-таки многодетная мать, а не профурсетка. Или как? ina.4065

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Но фигура артистки, вероятно, не настолько совершенна, как могло показаться. Что она сама и отмечает, пообещав поклонникам взять себя в руки и не есть по ночам. "<...> Пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских за ум и больше по ночам не есть", — писала ранее Седокова.

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