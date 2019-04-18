Седокова выложила откровенное фото, для которого нарочно скинула халат с груди

Украинская певица снова решила привлечь внимание фанатов откровенным снимком. Артистка пожелала им доброго утра, поделившись фотографией в "Инстаграме". На ней Седокова в халате приняла чувственную позу и оголила грудь, стоя на открытом балконе.
Но мнения фанатов насчёт такой демонстрации разделились. Одни напомнили ей о силиконовой груди, другие пристыдили многодетную мать. Однако те, кому удалось насладиться красотой снимка, отметили, что именно подобные фото и делают людей её фанатами.
Доброе утро в силиконовой долине
s_p_i_t_f_i_r_e_
Красота не повод выставлять свою наготу напоказ. Вы всё-таки многодетная мать, а не профурсетка. Или как?
ina.4065
Поэтому никогда не отменю подписку!
real.maskarma
Но фигура артистки, вероятно, не настолько совершенна, как могло показаться. Что она сама и отмечает, пообещав поклонникам взять себя в руки и не есть по ночам. "<...> Пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских за ум и больше по ночам не есть", — писала ранее Седокова.
"Какая жирная!" Седокову уличили в фотошопе после видео с её реальной фигурой
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