Седокова в интервью призналась, что любит "гелики" и миллиона в месяц ей мало

Кто-то может упрекнуть бывшую солистку "ВИА Гры" в привычке жить на широкую ногу, но женщина объяснила, откуда берутся немалые траты.

В недавнем интервью Карену Адамяну на канале "Макарена" Анна Седокова откровенно ответила на несколько вопросов, в том числе касающихся её финансовой стабильности. Ведущий поинтересовался, сколько примерно 36-летней певице требуется в месяц денег. Но своим ответом Седокова повергла зрителей в шок.

Я даже боюсь назвать тебе сумму. Я думаю, что миллиона точно не хватит Анна Седокова

Певица пояснила, что эта сумма уходит не на роскошную жизнь, а исключительно на необходимые вещи. Сейчас на Седокову работают 15 человек, и им нужно платить. К тому же она снимает жильё и делает ремонт в квартире, за которую ещё платит ипотеку с 2018 года.

Пусть певица и утверждает, что не тратит деньги по пустякам, в ходе интервью она заявила, что обожает "гелендвагены", но пока у неё есть только "майбах", а самой дорогой вещью в её гардеробе являются кроссовки за четыре тысячи долларов. Удивительно, но зрителей под видео возмутила больше не скромность певицы, а её внешний вид.

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