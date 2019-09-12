Баскетболист, который младше Седоковой на 9 лет, бросил ради неё жену и сына

Недавно появились слухи о том, что экс-солистка "ВИА Гры" наконец нашла себе бойфренда. Но ситуация осложняется тем, что у него есть жена.

Согласно сообщениям, новым парнем певицы стал 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. При этом у парня есть законная супруга Сана и маленький сын. Однако ни артистка, ни спортсмен не спешили вносить ясность в ситуацию. Пока Янис не написал в "Инстаграме", что расстался с женой ещё полгода назад, "начинает новую главу своей жизни", но по-прежнему будет заботиться о ребёнке.

И такое признание стало шоком для Саны, пишет Delfi. Девушка тоже высказалась в соцсетях, заявив, что только узнала о расставании с мужем. Она отметила, что полгода назад супруг начал ей изменять с "леди, которая всем рассказывает, что не встречается с женатыми".

Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Правда? Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять Сана, жена

А теперь, по словам Саны, он из-за новой возлюбленной хочет побыстрее с ней развестись, выгнать из квартиры вместе с сыном и оставить без денег после "девяти прекрасных лет, проведённых вместе".

<...> Заботиться для тебя означает блокировать кредитные карточки матери твоего сына, оставлять без денег, говорить, что ей вместе с самым важным тебе человеком ― сыном ― нужно выметаться из твоей квартиры и жить на улице Сана, жена

Однако потом девушка удалила пост и закрыла свой аккаунт. А Анна Седокова по-прежнему никак не комментирует ситуацию. Певица воспитывает трёх детей, у неё за плечами два расторгнутых брака.

Седокова снялась для Playboy, призвав всех девушек устраивать такие фотосессии