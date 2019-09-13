Седокова хотела оправдаться за роман со спортсменом, но тут высказалась его жена

Вокруг 36-летней артистки разрастается скандал, тем не менее она просит не торопиться с выводами.

Недавно стало известно, что новым бойфрендом певицы стал 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. На тяжёлую ситуацию пожаловалась его жена Сана. По её словам, муж изменяет ей уже полгода и из-за отношений с Седоковой выгоняет девушку из дома вместе с маленьким сыном.

Сама Анна до последнего хранила молчание, но теперь, после того как "родители ей позвонили в слезах", решила высказаться. Артистка опровергает все обвинения супруги своего бойфренда, заявившего, что он бросил Сану ещё шесть месяцев назад. Седокова назвала спортсмена самым добрым и порядочным человеком. Она попросила не судить раньше времени и пообещала "неожиданный поворот".

На что Сана ответила эмоциональным постом, по-прежнему обвиняя певицу в том, что та разрушила семью, пишет Starhit. Супруга баскетболиста отметила, что ей пришлось пройти через ад, она похудела на пять килограммов. При этом пара летом пыталась спасти семью, но Седокова "не отпустила спортсмена домой по окончании сезона". "Седокова всё время была между нами. А ещё она всё время надевает его футболки, записывает в них сториз... Это сводит меня с ума", — приводит слова Саны КП.

Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой *** во всей России. Наши родители тоже плачут, а ты позор для своей семьи! Плачу и я, ведь он был самым любящим мужем до тех пор, пока не встретил тебя Сана, жена

Баскетболист, который младше Седоковой на 9 лет, бросил ради неё жену и сына