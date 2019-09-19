Седокова раскрыла, как найти идеального парня, стянув на фото голое тело ремнями

Недавно имя певицы фигурировало в скандале. Жена бойфренда Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы — обвинила артистку в том, что она увела мужа из семьи. А теперь Анна написала многозначительный пост о том, что "нужно уметь отпускать".

Пару дней назад певица пожаловалась фанатам на крапивницу, показав её последствия. Но тут же выложила горячее фото, где предстала во всей красе. Анна позировала в образе знойной пиратки в откровенном костюме из кожаных ремней, пробуждающем фантазии, и с повязкой на глазу.

Но показом привлекательных форм на этот раз Седокова не ограничилась. Она снабдила снимок объёмным постом, где рассказала о своих злоключениях. Сначала певице пришёл большой счёт за коммунальные услуги в новой квартире — 35 тыс. руб., но позже выяснилось, что это только часть. Затем Анна решила пожертвовать деньги на благое дело, но её чуть не обманули аферисты. Однако, сняв напряжение слезами, артистка взяла себя в руки.

Решила, нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, "узбагоилась", взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять то, что не идёт. Бросать к чёртовой матери и начинать заново Анна Седокова

Затронула Седокова и насущную тему любви и отношений. Она рассказала, что настоящие чувства возникают легко и спонтанно, и назвала одно правило, на которое опирается при выборе второй половинки. "Весь этот бред "я его выстрадаю", "буду ждать, пока он мне напишет", "он, наверное, занят", "у него, наверное, нет времени". Ничего это не работает", — заключила экс-солистка "ВИА Гры".

Девочки часто спрашивают — как встретить идеального парня. И чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец (читай "Википедию"), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте — не надо Анна Седокова

Седокова хотела оправдаться за роман со спортсменом, но тут высказалась его жена