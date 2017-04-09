34-летняя Анна Седокова родила третьего ребёнка

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34-летняя Анна Седокова родила третьего ребёнка

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Певица Анна Седокова в третий раз стала мамой. 8 апреля в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе 34-летняя знаменитость родила сына. Отец ребёнка, наследник олигарха Андрея Комарова Артём, в этот момент находился в Москве и в ближайшее время готовится вылететь в Калифорнию к своему новорождённому сыну и возлюбленной. Имя малыша пока держится в секрете.

<p>Анна Седокова</p><p>Фото: Instagram.com/annasedokоva</p>

Напомним, у Анны уже есть две дочери от разных избранников: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

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