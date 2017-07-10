Пранкеры затроллили Анну Семенович, пригласив её рекламировать похоронное бюро

Читайте также

Пранкеры затроллили Анну Семенович, пригласив её рекламировать похоронное бюро

143

После похорон Олега Яковлева российские журналисты заявили, что Анна Семенович устроила скандал на входе в прощальный зал. "Звёзд, наверное, должны через ВИП-вход пускать? Или мне со всеми проходить", — процитировали в прессе певицу. Шокирующей информацией воспользовались пранкеры Руслан Лори и Дмитрий Торин, последнему Шурыгина отказалась сварить кофе с коньяком "на донышке". Молодые люди придумали пранк для артистки. Представившись маркетинговым директором похоронного бюро "Красная дорожка", Руслан Лори предложил Семенович появляться на похоронах и проходить по красной дорожке. Впрочем, даже солидный гонорар в размере 200 тысяч рублей за выезд не заинтересовал звезду. Вопреки ожиданиям пранкеров, на троллинг Семенович отреагировала положительно и даже предложила Руслану роль официанта в новом клипе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!