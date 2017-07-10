Пранкеры затроллили Анну Семенович, пригласив её рекламировать похоронное бюро

После похорон Олега Яковлева российские журналисты заявили, что Анна Семенович устроила скандал на входе в прощальный зал. "Звёзд, наверное, должны через ВИП-вход пускать? Или мне со всеми проходить", — процитировали в прессе певицу. Шокирующей информацией воспользовались пранкеры Руслан Лори и Дмитрий Торин, последнему Шурыгина отказалась сварить кофе с коньяком "на донышке". Молодые люди придумали пранк для артистки. Представившись маркетинговым директором похоронного бюро "Красная дорожка", Руслан Лори предложил Семенович появляться на похоронах и проходить по красной дорожке. Впрочем, даже солидный гонорар в размере 200 тысяч рублей за выезд не заинтересовал звезду. Вопреки ожиданиям пранкеров, на троллинг Семенович отреагировала положительно и даже предложила Руслану роль официанта в новом клипе.