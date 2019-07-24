Анна Семенович проверила фанатов на выдержку, выложив пикантное фото

39-летняя экс-солистка группы "Блестящие", похоже, поразила поклонников в самое сердце, выложив новый откровенный снимок.

Анне в течение жизни пришлось совмещать в себе много ипостасей. Она была в том числе успешной фигуристкой, популярной певицей и эффектной ведущей. И всё это время она оставалась настоящей красавицей, которая за свои выдающиеся формы удостоилась звания "мисс бюст". Недавно певица снова решила порадовать фанатов своими внешними данными.

Артистка выложила горячий снимок, на котором позировала, сидя на спинке дивана. Для фото Семенович надела чёрное боди, эффектно подчёркивающее и довольно сильно открывающее её знаменитый бюст. Показать стройные ноги Анна тоже не забыла.

При этом Анна написала, что у неё бывают "нерабочие мысли", поинтересовавшись о таких же у фанатов. И долго ответа ждать не пришлось. Поклонники засыпали артистку комплиментами, игриво отметив, что после такого фото ни о какой работе думать невозможно.

Это прекрасное фото — уникальный тест. Способен ли среднестатистический мужик отвести от вас взгляд и настроиться на работу. Кажется, я тест не прошёл Kostiaboyko12345

Анна, какие рабочие мысли после такого фото?! Мне кажется, что не только мужчины, но и некоторые женщины равнодушными не останутся... Alexboykok

Анна Семенович — самая сексуальная тигрица Askarbasitov_

Тем не менее Анна всё еще остаётся завидной невестой, до сих пор не связав себя узами брака. Но ведущая не скрывает, что очень хочет детей, пишет Starhit. Ранее она отмечала, что мечтает о дочке, похожей на неё.