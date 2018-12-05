В Липецке модельное агентство довело 14-летних близняшек до комы

Формально утверждать, что 14-летних сестёр буквально вынудили сбросить вес, в данном случае, наверное, не стоит, но и стоять в стороне, глядя, как наживаются модельные агентства, тоже нельзя. История этих двух девочек — история о том, как в голову юным особам вбиваются убийственные стереотипы.

14-летние сёстры-близняшки из Липецкой области, как и многие их ровесницы, мечтали о популярности. Девочки учились на одни пятёрки в селе Двуречки, и вот им представился редкий шанс.

Модельное агентство предложило им работу, но только при одном условии — девочки должны похудеть на 5 кг, чтобы стали видны скулы. Арина и Карина (имена девочек по понятным причинам изменены), которые на тот момент весили около 50 кг, были готовы на всё, лишь бы попасть на подиум.

В итоге девочки, которые привыкли быть отличницами во всём, довели себя до такого состояния, когда их пришлось спасать врачам. Очень быстро они превратились в "живых трупов". Мать близняшек, когда поняла, что без вмешательства специалистов не справится, стала бегать по больницам, но без толку. Липецкие врачи разводили руками, утверждая, что ничего сделать не могут — мол, проблема в голове и девочки просто должны начать нормально питаться.

Я пыталась уговорить их поесть, бегала за ними, но ничего не помогало... Это всё очень быстро произошло. Оказывается, это такая болезнь, когда человек тебя просто перестаёт слышать Мать девочек Наталья Л.

По словам врача общей практики Алексея Добровольского, анорексия опасна для любого организма и возраста. Спустя некоторое время перестраивается работа всего мозга.

Сейчас уже ясно, что несчастным попались медики, которые вовремя не сообразили, что делать с пациентами. С анорексией необходимо бороться передовыми средствами, а тут у врачей просто не хватало компетенции.

Арина весила менее 40 кг, а её сестра — 36! В итоге одна из них впала в кому. В отчаянии мать дозвонилась до телеведущей Елены Малышевой, и вскоре девочек привезли в Москву. Пока подростки не покинули реанимацию, рано давать прогнозы, уточняют врачи. Вылечить анорексию довольно сложно, и, как правило, с пациентами должны работать ещё и психологи. Представители модельного агентства, где работали Арина и Карина, пока не дали никаких комментариев.