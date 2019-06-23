Анорексичка весом 40 кг изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря спорту

Ребека была счастливым и активным ребёнком без каких-либо серьёзных проблем. Но в подростковом возрасте из-за гормонального сбоя, несмотря на занятия спортом, девочка стремительно набрала вес — до 63,5 килограмма. Ничего криминального в этом не было, она не считала себя толстухой, но окружающие начали замечать её изменения.
Так продолжалось какое-то время, но в 15 лет на Ребеку свалились две очень страшные проблемы. Сперва её родители, которые всегда были её самой большой поддержкой во всём и опорой, объявили о своём разводе. А затем у её лучшей подруги детства обнаружили рак, и девочка начала медленно умирать у Ребеки на глазах.
Я понимала, что у меня нет возможности контролировать то, что происходит с моими близкими. Поэтому я решила контролировать то, что происходит со мной
Ребека Тунегова
Девушка начала усиленно тренироваться и голодать, стремительно теряя вес и силы. Она добилась результата в 40 килограммов, но этого было недостаточно. В итоге Ребека загремела в больницу, откуда врачи отказывались её отпускать, пока ей не станет лучше.
В тот момент у неё словно открылись глаза. Ребека хотела продолжать учёбу и работать за границей, но её состояние мешало этому. Девушка решила исправиться: перешла на правильное питание нормальными порциями и изменила программу тренировок. Теперь Ребека принимает участие в чемпионатах по бодибилдингу и занимает первые места.
Девушка, весившая 29 кг, изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря шоколаду