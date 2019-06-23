Анорексичка весом 40 кг изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря спорту

Сейчас 22-летняя Ребека Тунегова из Лондона, Англия, занимает призовые места на международных чемпионатах по бодибилдингу, но её история могла закончиться куда печальнее, не возьмись девушка вовремя за ум, пишет Daily Mail.

Ребека была счастливым и активным ребёнком без каких-либо серьёзных проблем. Но в подростковом возрасте из-за гормонального сбоя, несмотря на занятия спортом, девочка стремительно набрала вес — до 63,5 килограмма. Ничего криминального в этом не было, она не считала себя толстухой, но окружающие начали замечать её изменения.

Так продолжалось какое-то время, но в 15 лет на Ребеку свалились две очень страшные проблемы. Сперва её родители, которые всегда были её самой большой поддержкой во всём и опорой, объявили о своём разводе. А затем у её лучшей подруги детства обнаружили рак, и девочка начала медленно умирать у Ребеки на глазах.

Я понимала, что у меня нет возможности контролировать то, что происходит с моими близкими. Поэтому я решила контролировать то, что происходит со мной Ребека Тунегова

Девушка начала усиленно тренироваться и голодать, стремительно теряя вес и силы. Она добилась результата в 40 килограммов, но этого было недостаточно. В итоге Ребека загремела в больницу, откуда врачи отказывались её отпускать, пока ей не станет лучше.

В тот момент у неё словно открылись глаза. Ребека хотела продолжать учёбу и работать за границей, но её состояние мешало этому. Девушка решила исправиться: перешла на правильное питание нормальными порциями и изменила программу тренировок. Теперь Ребека принимает участие в чемпионатах по бодибилдингу и занимает первые места.

Девушка, весившая 29 кг, изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря шоколаду