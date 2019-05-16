Девушка была на грани, похудев до 37 кг, но беременность спасла ей жизнь

Сейчас Айрис Дойл из австралийского городка Албани растит маленького сына. Но, чтобы стать счастливой мамой, ей пришлось пройти долгий и трудный путь.

У Айрис была анорексия в тяжёлой форме. Девушка похудела до 37 кг, у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем и надолго сбился менструальный цикл. Она была почти на грани смерти, когда наконец отправилась в больницу. Но девушка никак не хотела взглянуть правде в глаза.

Врач сказал мне: "Ты умрёшь, если откажешься от помощи". Я была в таком ужасном состоянии, что они не хотели отпускать меня из больницы и хотели сразу госпитализировать Айрис Дойл

Проблемы начались у Айрис ещё в детстве. Маленькая испуганная девочка росла в непростой семье, где до ребёнка никому не было дела. Она хотела хоть что-то контролировать в своей жизни и найти способ выплеснуть эмоции. В итоге Айрис выместила свою боль на себе самой, решив практически отказаться от еды. Она употребляла всего 400–500 калорий в день. А потом ей пришлось пережить самоубийство мамы, и ситуация стала просто критической.

Я росла в токсичной среде. Меня окружали алкоголизм, наркомания и насилие в семье. Думаю, это и послужило причиной анорексии. Мне хотелось иметь контроль хоть над чем-то Айрис Дойл

Но спасение пришло оттуда, откуда его не ждали. Айрис вдруг узнала, что она ждёт малыша. Неожиданное известие так её потрясло, что девушка решила круто поменять свою жизнь во что бы то ни стало и сделать всё, чтобы малыш развивался здоровым и рос счастливым. Сейчас Айрис 22, она весит 49 кг и воспитывает прекрасного сына. Она ещё не до конца избавилась от проблем, но теперь у неё есть очень мощный стимул.