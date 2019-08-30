Одержимая фитнесом студентка довела себя до анорексии, похудев до 32 кг

Милли Гаскин из Кента, Великобритания, в Новый год пообещала себе, что станет стройнее и здоровее. Но ей и в голову не могло прийти, чем в итоге обернётся её во всех смыслах правильная идея.

22-летняя Милли полжизни занималась бальными танцами, поэтому всегда была спортивной девушкой. Но нет предела совершенству, поэтому с января она решила подтянуться в нужных местах, а для этого установила приложение. Оно подсказало ей, что дневная норма Милли — 1200 калорий, но студентка не поверила, пишет Mirror.

В конечном счёте девушка урезала свою норму до 500 калорий, добавив к диете ежедневные кардиотренировки. Милли удалось похудеть до 32 килограммов, но это был не совсем тот результат, которого она добивалась. Она больше не могла заниматься танцами, водить машину и вообще выходить надолго из дома — у неё просто не было сил.

Родители не знали, что происходит с дочерью, пока та жила в общежитии. И как только Милли приехала домой на каникулы, папа и мама забили тревогу. Они отвезли девушку в больницу, но, увидев местных пациентов, она отказалась оставаться в этой тюрьме. Милли решила разобраться в проблеме сама, лишь бы врачи насильно не закрыли её в лечебнице.

Я не могла смотреть на еду, она меня пугала. Но подруга испекла на мой день рождения торт, и я, попсиховав сперва, съела кусочек. А потом, на следующий день, и другой. И так, пока он не закончился. Я поняла, что в еде нет ничего плохого, она неопасна Милли Гаскин

Анорексичка весом 40 кг изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря спорту