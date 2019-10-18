Анорексичка довела себя до ужасающего состояния, с которым борется уже 5 лет

22-летняя Джемайма Хепберн из Нориджа, Англия, всегда была худышкой с быстрым метаболизмом. И отказываться от еды она стала не для того, чтобы похудеть. Но девушка и оглянуться не успела, как простое решение едва не закончилось её смертью.

С 15 лет Джемайма упорно шла к анорексии, доводя себя до ужасного истощения. И только когда её жизнь чуть не закончилась раньше положенного, девушка поняла, что у неё серьёзные проблемы. Всё началось с того, что из-за переполоха в жизни она захотела порядка и начала тщательно следить за своим питанием — порциями и калориями.

Но всё вышло из-под контроля, и анорексия, незаметно подкравшись, полностью захватила сознание девушки. Это ментальная болезнь, поэтому с ней трудно справиться простыми словами или волевым решением. Умом Джемайма понимала, что поступает неправильно, но не могла остановиться, пишет Daily Mail.

Девушка бросила университет: она не могла передвигаться самостоятельно, её постоянно мутило, и Майме пришлось обратиться в больницу. Там она поняла, насколько опасна анорексия, когда в соседней палате девочка умерла посреди ночи — её сердце не выдержало. Но страшнее всего было понимать, что каждый твой день может быть последним.

Когда мне стало плохо, сестра отвезла меня в больницу. Семья давно знала, что со мной что-то не так, но не знала, как помочь. Амелия рассказывала врачам про моё состояние, и она не могла сдержать рыданий. Самую сильную боль я причинила не себе, а ей Джемайма Хепберн

После вынужденной госпитализации, где Джемайма ела по три тысячи калорий в день, ей удалось набрать немного веса. Девушку отпустили домой под наблюдение родственников, ведь теперь Майма знает, против чего борется и как это делать.

Анорексичка весом 40 кг изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря спорту