Как мечта о глянце довела красавицу из Рязани до анорексии, а затем и смерти

Многие молодые девушки сейчас считают, что красота требует жертв. Всеми силами добиваются того, чтобы их внешность соответствовала придуманным идеалам, зачастую навязанным модными тенденциями. И нередко это приводит к страшным последствиям.

18-летняя Лиза Маницына из города Рыбного, что в Рязанской области, была совершенно обычной девушкой. Болтала с подружками в соцсетях, мечтала о большой любви, следила за модой и очень хотела быть самой красивой. Слова тех, кто утверждал, что для этого Лизе уже ничего не надо делать, она не воспринимала и лишь отмахивалась.

Любая уважающая себя девушка следит за модой, считала она, а какие модели позируют на каждой обложке глянцевого журнала? Изящные и худые, каждую кость которых можно посчитать даже через одежду. Вот Лиза и принялась идти к своей мечте, урезая порции, а затем и вовсе отказавшись от еды.

Сперва всё шло замечательно, вес исчезал, а тени под глазами можно было легко спрятать консилером. Зато скулам и талии девушки завидовали все подруги. Ровно до того момента, как Лиза стала терять сознание от бессилия. А когда она, испугавшись, вспомнила о еде, организм больше не мог принять в себя ничего. 24 октября Лиза погибла, пишут "Плохие новости".

Пользователи соцсетей высказали соболезнования семье, расстроившись, как закончилась история. Многие до сих пор считают анорексию пустяком и не заслуживающей внимания, но это серьёзное заболевание, которое необходимо лечить при первой же возможности, иначе дело может закончиться печально.

Анорексичка довела себя до ужасающего состояния, с которым борется уже 5 лет