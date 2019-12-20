Жизнь анорексички, вес которой достиг 29 кг, спасло трогательное письмо папы

Бекки Пэйтс сейчас 21, и её жизнь налаживается. Но всего несколько лет назад она чуть не погибла из-за анорексии.

Когда Бекки из Сент-Ниутса, Англия, было 11 лет, на медосмотре в школе ребята начали сравнивать свой вес. Девочка так разнервничалась, что, вернувшись домой, стала есть всё меньше и меньше. Это привело к расстройству пищевого поведения. Всё дошло до того, что к 16 годам Бекки весила 29 килограммов. Родители были в панике.

Анорексия разрушила мою семью. Было много споров, ведь родители наблюдали, как их дочь медленно себя убивает. Они прекрасные люди. Особенно папа, который стал опорой для меня Бекки Пэйтс

Из-за своего состояния девочка попала в больницу, и никто не был уверен, выживет ли она. Критически маленький вес девочки мог в любой момент вызвать сердечную недостаточность. Тогда её папа Брюс написал письмо, чтобы дать понять, как много она для него значит.

Папа был уверен, что я поправлюсь, и единственное, чего он хотел, — это снова видеть меня счастливой. "Мне больно видеть тебя такой больной, хрупкой и почти умирающей. Это убивает меня изнутри", — написал он Бекки Пэйтс

Она никогда не забудет тот подвиг, на который пошёл отец ради неё. Как он спал на полу рядом с её кроватью, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Каждый обед он приезжал домой попытаться уговорить девочку поесть вместе с мамой Терри, отношения с которой совсем испортились. И, конечно, то самое письмо тоже навсегда останется в её памяти.

Сейчас Бекки уже почти восстановилась. Она в хорошей физической форме, у неё оптимальный вес для её роста. А главное — чувствует себя девушка как никогда прежде, пишет Daily Mail.

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