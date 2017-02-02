Голый король. Почему вам не нужны антивирусы

Павел Городницкий — о вреде и бесполезности программ, которые призваны обеспечивать безопасность компьютеров.

Их продают в красивых картонных коробках. Они имеют кучу сертификатов и лицензий. К ним уже все привыкли — кажется, жить без них просто невозможно. И никто не задумывается о том, что антивирусы — всего лишь плод массового заговора жадных разработчиков.

Но на прошлой неделе бывший сотрудник Firefox Роберт О'Каллахан громыхнул колонкой о том, что пользователи должны как можно скорее снести с компьютеров весь антивирусный софт. "Создатели этих программ ужасны. Не покупайте их продукты и немедленно удалите уже установленные. Оставьте только Windows Defender", — написал Роберт у себя на сайте.

Сначала манифест О'Каллахана производит впечатление полного бреда: как же так, ведь антивирусы сражаются против троянов, червей и прочей нечисти? Затем включается логика, и в голове постепенно формируются вопросы. Где доказательства эффективности антивирусов? Действительно ли продвинутый хакер не сможет пробить такую защиту? И, наконец, так ли безопасны для компьютера сами антивирусы?

На самом деле минусы антивирусов очевидны, просто мы привыкли не обращать на них внимания. Ниже — лишь краткий перечень недостатков этих программ.

Антивирусы серьёзно замедляют работу системы

Они висят в фоне, сканируют файлы и процессы, а компьютер постоянно тратит на это ресурсы. Например, знаменитый McAfee получил от своего создателя Джона Макафи характеристику худшей программы в истории человечества. Разумеется, сам Джон уже не работает в этой компании и открыто призывает отказаться от её продуктов.

Фирменная тактика антивирусов выглядит так: сначала нужно превратить систему в черепаху, а потом предложить пользователю пару баннеров, чтобы тот за деньги скачал дополнительные приложения для ускорения работы.

Антивирусы раздражают

Разработчики специально делают эти программы максимально заметными — видимо, чтобы владелец компьютера не забывал о том, что он якобы защищён. Визги, писки, крики, голосовые обращения — каждый день людям приходится слушать их вместо того, чтобы спокойно путешествовать по Сети.

Вот, к примеру, звук из "Касперского", который издавался ещё совсем недавно, если программа видела потенциальную угрозу. Причём далеко не факт, что угроза была реальной — иногда "Касперский" ругался даже на установочные файлы к лицензионным играм.

Визуальные шоу антивирусов тоже раздражают. Каждая такая программа считает своим долгом пару раз в день развернуться на весь экран и попросить обновиться до актуальной версии.

Антивирусы задают много вопросов

У всех антивирусов неправильный принцип работы. Должно быть так: человек устанавливает программу и забывает о ней, а она тихонечко ликвидирует все угрозы. Вместо этого современные антивирусы общаются с пользователем. Например, программа находит троян и сразу же лезет с уточнением, как же с ним поступить. Удалить? Или поместить в карантин? Или заблокировать? Или всё же запустить, несмотря на опасность?

Почему это должен решать владелец компьютера? Ты антивирус — ты и думай, тебя для этого и установили.

Кроме того, антивирус вводит слишком много лишних, искусственных понятий. Карантины, фильтры, реестры — зачем пользователю в этом разбираться? От антивируса требуются всего две вещи. Во-первых, он должен защищать систему от проблем, вызванных вирусами. Во-вторых, он обязан держать в безопасности конфиденциальную информацию. И никаких фильтров с реестрами. Это внутреннее дело системы.

Антивирусы не спасают от новых вирусов

Специалисты по безопасности уже много лет предлагают поклонникам антивирусного ПО пробивать файлы и ссылки через VirusTotal. Естественно, тем же самым занимаются и хакеры. Их задача — создать вирус, который не будет определяться на этом сайте. Если хакер справляется с этой миссией, то антивирус уже не поможет.

Вывод: антивирусы — чрезвычайно гадкие, надоедливые, запутанные и отчасти бесполезные программы, которые, к тому же, регулярно просят денег. Годовая подписка на популярный антивирус стоит в среднем 50–100 долларов — неудивительно, что этот бизнес процветает.

***

Вместо того чтобы пользоваться никчёмными программами, разумнее включить встроенный Windows Defender (он очень неплох) и запомнить несколько правил по аккуратному поведению в Интернете:

1. Скачивать приложения только с официальных сайтов или из магазинов приложений;

2. Не пользоваться пиратскими программами;

3. Ничего и никогда не качать с порносайтов;

4. Не запускать .exe-файлы, которые вам присылают друзья, коллеги или знакомые. Скорее всего, их взломали: если в 2017 году кто-то рекомендует программу, то отправляет ссылку на скачивание, а не .exe-файл;

5. Внимательно смотреть в адресную строку на сайтах, где вы вводите логин и пароль. Вместо Gmail вполне может быть условный Gnail;

6. Сканировать подозрительные файлы и ссылки при помощи VirusTotal.

Выучить эти шесть пунктов не так сложно — уж точно гораздо легче, чем ежегодно отдавать деньги за программу, которая не приносит ничего, кроме вреда.