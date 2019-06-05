"Сейчас приедем и всех заразим". Антон Красовский — о проблеме ВИЧ в регионах

Журналист, директор благотворительного фонда "СПИД-Центр" Антон Красовский рассказал Лайфу о "разных веках" жизни в России, угрозах сотрудникам и низкой осведомлённости населения о ВИЧ.

Антон Красовский съездил в Нижегородскую область и пообщался с руководством туристической базы, на которую не пустили ВИЧ-инфицированных детей из-за их диагноза. Он рассказал Лайфу, как местные жители реагируют на эту ситуацию и почему не надо обвинять сотрудников турбазы за их высказывания.

— На ваш взгляд, почему в Нижегородской области люди не хотят общаться с ВИЧ-инфицированными и боятся заразиться воздушно-капельным путем?

— Мы живём в очень большой стране с огромным количеством людей. Кто-то живёт в XXI веке, а кто-то отстаёт. Это нормально совершенно. Люди могут быть с разными степенью подготовленности, уровнем образования, заинтересованностью, фобиями. Просто к этому, мне кажется, надо относиться как-то помягче, чем отнеслась государственная машина. Ну, правда, люди не обязаны всё знать и не обязаны всем интересоваться и не бояться.

— Причина в низкой осведомлённости граждан?

— Именно так. Нельзя всю информацию до всех донести. Надо попытаться каким-то образом им помочь — тем, кто не знает, что ВИЧ не передаётся во время разговора, с ними поговорить.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как реагирует на это трудовой коллектив турбазы?

— У всех разные версии случившегося. Конечно же, трудовой коллектив не хочет признаваться в том, что они сделали. Сотрудники говорят просто, что им отказались рассказывать, как "правильно" общаться с такими детьми.

Сотрудников начинают прессовать со всех сторон: звонят, требуют назвать фамилии работников, говорят, что мы сейчас сюда приедем со шприцами инфицированной крови, будем вас всех заражать. Ну какие-то такие вещи.

На самом деле, это бытовой конфликт, который в итоге может закончиться кровопролитием. И хотелось бы этого кровопролития как-то избежать. Надеюсь, что в итоге все между собой договорятся. Благотворительный фонд пока требует только извинений в письменном виде.

— Что говорят местные жители?

— Это деревня под Нижним Новгородом, там, на самом деле, все поддерживают этих сотрудников и все ровно так же и думают: дети сейчас всех заразят. Вот сейчас он упадёт, коленку поцарапает, и у него прямо из коленки инфицированная кровища пойдёт фонтаном и всех перезаражает вокруг. И, может быть, ему надо меню какое-то специальное для ВИЧ-инфицированного подростка и как-то надо стерилизовать после него специально посуду.

— Эта проблема всплывает регулярно, как вообще с ней можно бороться?

— Можно говорить, что с этим надо бороться профилактическими программами, но в реальности опыт будет более эффективен. Условно говоря, то, что этот конфликт вырос до такого федерального уровня из региональной повестки сразу же, в первый день, — это очень хорошо. Потому что огромное количество людей начали про это говорить и про ВИЧ что-то узнавать. Сотрудники будут вынуждены в следующий раз принять группу с инфицированными детьми и прекрасно её обслуживать. В итоге они поймут, что никакой опасности эти дети не представляют.

Эта турбаза действительно прекрасная: много развлечений для детей, рядом река Ока. Держать спортивную базу для детей — это редкий для России социально-ориентированный бизнес. Денег особых он не приносит. Сотрудников можно, конечно, ругать и говорить: "Вот, вы там необразованные, не занимаетесь своим персоналом". Но в реальности они много чем полезным для детей занимаются, и не хотелось бы, чтобы всё закончилось из-за этого конфликта.