"С чистого листа". После развода Анфиса Чехова с сыном переехала в Сочи

Телеведущая Анфиса Чехова, которая недавно развелась с мужем, переехала в Сочи. Судя по её записям в "Инстаграме", там она намерена пробыть до апреля будущего года.

"Друзья, мы с Соломоном временно проживаем недалеко от Сочи. Так что на презентации и программы в Москве можете меня не звать до апреля", — написала Чехова. Так она подписала снимок, на котором её пятилетний сын изображён в аэропорту перед вылетом.

Спустя несколько дней она разместила фото на фоне горных сочинских пейзажей с оптимистическим комментарием:

— Так вот как выглядит "Начать жизнь с чистого листа"! Кстати, никогда не бойтесь изменений! Наша жизнь — это наш роман! И каждая захватывающая глава начинается с нового чистого листа! Сначала тебя пугает эта пустота, ты не можешь собраться с мыслями, предположить, что ждёт тебя впереди: вытянешь ли ты счастливый билет, или останешься у разбитого корыта... Чистый лист — это новая возможность, отбросив страхи и сомнения, написать новую, фантастически счастливую главу своей жизни, — пишет Чехова в комментарии к фото.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 9 2017 в 11:17 PST

Осенью стало известно о разводе Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили.