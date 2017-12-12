Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение

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Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение

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Анфиса Чехова на съемках программы "Взвешенные и счастливые люди"

Фото: пресс-служба 

Несмотря на развод с мужем, Анфиса Чехова не унывает и уже нашла новую работу. Как сообщает телеграм-канал SUPER, телеведущая будет вести новый сезон популярного проекта "Взвешенные люди". В погоне за ТЭФИ Чехова, которая знает о борьбе с лишним весом не понаслышке, даже переехала вместе с сыном в Сочи, где проходят съёмки шоу.

— Я согласилась стать ведущей этого шоу, потому что тема лишнего веса и борьбы с ним — это мой бич с 14 лет, когда я встала на весы и увидела 72 килограмма. Но больше двух лет назад я наконец смогла похудеть без борьбы и насилия над собой — просто нащупала то, что мешало мне быть стройной. Всю свою жизнь с полнотой борется и моя мама, так что я не понаслышке знаю, каково это — жить в теле, которое не любишь. И я готова поделиться этим с участниками нашего шоу и зрителями, — рассказала Чехова.

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