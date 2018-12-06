Львёнок сделал кусь за попу Анфисы Чеховой во время эротической фотосессии

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Львёнок сделал кусь за попу Анфисы Чеховой во время эротической фотосессии

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Телеведущая выложила в социальные сети ролик со съёмок, на которых её покусал львёнок.

Анфиса Чехова устроила себе необычную фотосессию, в которой помимо неё принял участие маленький львёнок. Правда, у животного явно были другие планы на вечер с 40-летней телеведущей. Пока Чехова старательно позировала перед камерой, малыш пытался укусить её за самое интересное место.

Я была слегка покусана, немного облизана, но главное — получила ни с чем не сравнимые эмоции

Анфиса Чехова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank">achekhova</a></p>

<p>Скрин © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank">achekhova</a></p>

Телеведущая выложила милое видео со съёмок в "Инстаграм", рассказав, что львёнка зовут Джек и ему 2 месяца. Когда малыш подрастёт, то его отправят в сочинский сафари-парк.

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