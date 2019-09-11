Анфиса Чехова полностью разделась для фото, заявив, что без мужа можно всё

41-летняя телеведущая и "секс-гуру" с возрастом не утрачивает обаяния и раскованности. И новое фото тому подтверждение.

Артистка поделилась в своём инстаграме, где у неё 1,6 млн подписчиков, чувственным снимком. На нём Анфиса предстала на фоне деревянных построек, оседлав коня. При этом она продемонстрировала естественность во всей красе, решив не обременять себя одеждой.

В локации Чехова указала подмосковное ранчо и снабдила пост собственным откровенным стихотворением на любовную тему. По словам артистки, раз она сейчас не в браке, то может позволить себе "эротичные" фото, пока не запретил муж. "Пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнажёнными картинками", — с юмором отметила Анфиса.

Пожалуй, это самые эротичные мои стихи и фотография из всех, что у меня есть. Решила объединить их воедино. Однажды я выйду замуж — и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего мужчины Анфиса Чехова

Фото и пост вызвали бурную реакцию у подписчиков. Кто-то восхищался женственностью, красотой и смелостью ведущей. Некоторые упрекнули в том, что Анфиса, похоже, не понимает, что такое феминизм. А часть подписчиков посоветовала Чеховой быть поскромнее в поисках мужа.

Богиня 🌹🌹🌹 От стиха дух захватывает! И картинка зашкаливает женской энергией и сексуальностью Ksenia_izumrud