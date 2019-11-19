Анфиса Чехова показала фигуру в тесном бикини, но фанатов смутил её живот

41-летней ведущей не страшны ноябрьские холода и сырость. "Секс-гуру" нежится на солнышке в Турции и шлёт фанатам жаркие снимки.

Анфиса выложила в "Инстаграм", где у неё 1,6 млн подписчиков, серию фотографий, ради которых ей пришлось выйти из зоны комфорта. Чехова забралась в море, несмотря на температуру воды.

"Водичка, конечно, прохладная. Но ради фото залезть в неё можно", — отметила Чехова.

Она позировала в синем бикини, демонстрируя пышную грудь, тонкую талию и эффектные бёдра. И по выражению лица Анфисы можно судить, что ей и правда было не очень приятно плескаться в волнах. Однако ведущая также написала, что в Турции сдвинулся купальный сезон и в ноябре там "райский климат", и дело в том, что она просто "мерзляк".

Поклонники оценили жертву своей любимицы. Ей досталось немало комплиментов насчёт фигуры. Особое внимание поклонники уделили её изящной талии, которая сразу бросается в глаза. Однако некоторым показалась подозрительной область живота на фото. По словам некоторых комментаторов, там можно разглядеть следы фотошопа.

Анфиса, а у вас правда такая тонкая талия? Сколько см? start10_10

Вот это талия tatamerkusheva

Что, блин, с пупком, он как нарисованный victory_petina

Что за проблема с животом, ужас фотки. Лучше бы реальные выложили ninavmoskvinova

Анфиса Чехова рассказала, чем любит себя баловать, обнажившись за чашкой кофе