Чиновникам пришлось доказывать, что "адские врата" — это эксперимент нацгвардии

Властям Арканзаса, США, всерьёз пришлось успокаивать местное население после публикации фото, на котором запечатлена горящая воронка. Тысячи американцев поверили в то, что это происки дьявола, либо место падения метеорита, и буквально обрушили звонками службы спасения.

Эксперимент национальной гвардии штата Арканзас, неправильно интерпретированный журналистами Arkansasonline.com, мог спровоцировать панику среди местного населения со всеми вытекающими последствиями. Это издание опубликовало фото гигантской огненной воронки с предположениями о том, что это могут быть открывшиеся врата ада либо место падения метеорита, пишет NYP.

На самом же деле снимок был сделан в местечке под названием Мидуэй, на нём запечатлены последствия испытаний нацгвардии. Специалисты таким образом проверяли, как горит почва, пропитанная тем или иным растворителем. Эти подробности пришлось публиковать уже другим СМИ, которые обратили внимание на многочисленные сообщения о грядущем апокалипсисе. В итоге местным властям пришлось доказывать, что это была чья-то неудачная шутка.