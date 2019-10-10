В Сети появилось видео, где проповедники узнали звуки, предвещающие апокалипсис

В социальных сетях стал вирусным 15-секундный ролик, на котором слышен жуткий гул. По видео складывается впечатление, словно громкие шумы разносятся по всей округе. Проповедники конца света уже успели всё пояснить. По их мнению, так звучат трубы, предвещающие апокалипсис.

Изначально видео было опубликовано в социальной сети TikTok, однако там большой популярности не добилось. Но, когда ролик появился в "Твиттере", просмотры начали расти с бешеной скоростью. Сейчас у поста почти четыре миллиона просмотров.

В социальных сетях пользователи перепуганы, что конец света близок. Любители теорий заговоров и подобной мистики приписывают пугающие звуки трубам апокалипсиса.

В книге откровений святого Иоанна Богослова описывается, как семь ангелов протрубили, ознаменовав Судный день. Всё для того, чтобы предупредить "грешников Земли" о том, что им пора покаяться, прежде чем прозвучит последняя, седьмая труба, предвещающая второе пришествие Иисуса Христа, пишет Daily Star.

Бро, кто-то запостил это и сказал, что он слышал трубы рано утром. Я бы заплакал и подумал, что это Судный день. Так страшно, господи Пользователь Twitter

Это явление, которое происходит уже многие годы по всему миру Пользователь Twitter

Однако более скептически настроенные пользователи намекают устроившим панику знакомым, что видео — фейк и никаких звуков в реальности, скорее всего, не было.

Дорогие мои, вы бы хоть посмотрели, что имя пользователя, загрузившего видео, — Noise Boy Audio (с англ. — Шум парень аудио) А ещё, если вы не заметили, это чёртов ТикТок! Пользователь Twitter

Пятница, 13-е впервые за 20 лет совпала с редкой луной, напугав апокалипсисом