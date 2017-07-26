Матч "Арарата" с "Калугой" снимут с помощью уникальной технологии

Проект "Гигарама" использует технологию, которая позволяет увидеть каждого болельщика, пришедшего на матч.

Одна из самых звёздных команд ПФЛ — столичный "Арарат" — в своём первом домашнем матче примет "Калугу". Матч состоится в пятницу, 28 июля, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (в 19:00).

В первом туре "Арарат" разгромил амбициозный клуб Сергея Юрана — "Зоркий" — со счётом 3:0. Причём победа была одержана в гостях. Два мяча провёл нападающий москвичей Роман Павлюченко.

После этого был ещё и матч 1/128 финала Кубка России, в котором команда Сергея Булатова уверенно переиграла соперников из Долгопрудного — 3:1.

Во время матча с Калугой будет использована уникальная технология проекта "Гигарама", которая позволит увидеть на одной фотографии всех без исключения болельщиков, пришедших на этот матч.

Суперразрешение такой панорамы (более 20 млн пикселей) позволяет рассмотреть на фото всё, даже мелкие детали и лица. А интегрированный в панораму инструмент "Снапшот" позволяет любому найти на ней себя, друга, знакомого или любой понравившийся фрагмент, сделать снимок и опубликовать его в любой из социальных сетей.

Проект "Гигарама" первым в России применил технологию гигапиксельной фотосъёмки на новостных событиях и как средство коммуникации людей, объединённых общим событием или тематикой.