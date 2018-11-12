Женщина спасла от расправы гигантского паука, который держал в страхе всю округу

Хозяйка приюта для животных дала новому питомцу имя и выложила в "Фейсбуке" пост о том, почему людям не нужно бояться его сородичей.

Основательница приюта Barnyard Betty’s Rescue в Квинсленде (Австралия) выложила в "Фейсбуке" фото своего нового питомца. Им оказалась самка гигантского крабового паука, державшая в страхе все окрестные фермы. Местные жители искали возможность убить паучиху, но женщина спасла её. И даже дала имя — Шарлотта.

Шарлотту хотели убить. Но, как и большинство пауков, она не заслужила такого отношения. Она просто хотела заниматься своими мирными делами, только и всего Бетти

По словам Бетти, в мире существует около 42 тысяч видов пауков, и только некоторые из них представляют смертельную опасность для человека. Несмотря на то что подавляющее большинство пауков — хищники, их укусы по степени воздействия сравнимы с укусами комаров.

Пользователи соцсети оставили одобрительные комментарии под постом Бетти. "У тебя добрая душа! Действительно, многие не любят пауков только из-за того, как они выглядят", — отметил один из них. Другой написал, что он боится пауков, но никогда их не убивает, а теперь и вовсе пересмотрит своё отношение к этим членистоногим.