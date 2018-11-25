Сдам квартиру. Интим и коммунальные услуги включены

Что ищут владельцы московских квартир, предлагая большую скидку на жильё, и как обезопасить себя от столичных абьюзеров.

Дороговизна московской недвижимости и высокая стоимость аренды в столице сформировали новый тип сдачи жилья — с включёнными в стоимость интимными услугами. Владельцы квартир в Москве предпочитают незамужних девушек без вредных привычек и женихов. Взамен предлагают заманчивую цену на квартиру в столице и свою любовь.

Лайф на конкретных примерах разбирается, во сколько оценена любовь в пределах МКАД, что делать, чтобы не попасть в сексуальное рабство, и как часто владельцы жилплощади путают сайт объявлений с "Тиндером".

Нехорошая квартира

Наше внимание привлекло объявление, размещённое на одном из сайтов по поиску жилья. В нём агент предлагает однокомнатную квартиру на западе Москвы — в районе Очаково-Матвеевское. Хороший ремонт, новая мебель, метро в шаговой доступности, но есть нюанс — семейных пар и одиноких мужчин арендодатель просить проходить мимо. Требования владельца простые: девушка до 25 лет, без вредных привычек, не скандальная и без мужчин. Последнее слово в предложении выделено большими буквами. Хозяева квартир сами вправе решать, кого подселять на свою площадь. И если с бытовым сексизмом всё понятно (арендодатели чаще предпочитают брать девушек, потому что те якобы чистоплотнее парней), то предпочтения владельца заставляют задуматься. Казалось бы, какое значение имеет пол, если съёмщик будет проживать один, а не делить площадь с хозяином?

Рынок аренды жилплощади в Москве довольно дикий и неконтролируемый: давно известно, что стоимость квартиры обуславливается не качеством и свежим ремонтом, а удачным расположением (местоположением в центре или вблизи станций метро, транспортных веток или вокзалов). Поэтому даже с тесного клоповника в условных Котельниках с ремонтом времён Олимпиады-80 и неадекватными соседями, расположенного в шаговой доступности от метро, рантье хочет стрясти не меньше 30–40 тысяч рублей. Однако за комфортабельную однушку в Очаково-Матвеевском хозяин просит всего 20 тысяч рублей (включая коммунальные услуги).

Мы изучили рынок объявлений в столице и нашли ещё несколько подобных квартир. Жильё бросается в глаза своей дешевизной и, как правило, недолго остаётся доступным. Отличительная особенность таких объявлений — расположение вблизи метро, неоднократное указание в тексте, что разыскивается именно девушка, и крайне привлекательная цена, минимум на на 20–30% ниже рынка. Что здесь может быть не так?

Ещё одно завуалированное, но более честное объявление. Владелец сдаёт комнату в районе метро "Молодёжная", в квартире проживает сам. По понятным причинам указывает свой рост и вес, что не имеет вредных привычек и постоянно работает на компьютере дома. В завершение пишет: "Денег не беру совсем. Кавказу, Средней Азии и агентам не беспокоить". Намёк понятен?

И только в тематических сообществах в соцсетях авторы пишут практически напрямую: сдаю квартиру за интим. "Пары, парни и мужчины, сразу в ЧС", "Строго девушку до 30 лет!", "Максимум возможна дружба, совместный отдых", "Девушку, строго славянку, без парней!" — подобных объявлений в соцсетях можно найти пачками. Копнув ещё глубже, мы нашли паблики, в названии которых понятно, какие подводные камни скрываются в мутной воде недорогих квартир. "Ищу постоянную любовницу! Помогу материально или с жильём!", "Впишу симпатичную. Арбат", "32 года, могу подселить, возможны отношения", "Подселю молодую ухоженную девушку" — и это самые приличные выдержки из объявлений, которые мы нашли в соцсетях. Долго искать не пришлось, тональность ясна: владелец квартиры намерен компенсировать низкую стоимость вниманием и сексом.

Ты ничего не докажешь

Насколько подобные объявления законны? Сложно ли доказать вину арендодателя, если за красивой ценой однушки или комнаты действительно скрываются отношения, харассмент или, не дай бог, сексуальное насилие и проституция? Случаи реальных домогательств владельцев жилья регулирует статья 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера", считает специалист в области юриспруденции Елизавета Худякова. Если владелец квартиры принуждал съёмщицу к сожительству с использованием зависимости, то налицо криминальный состав. Что светит любвеобильному, но одинокому москвичу с жилплощадью штрафом до 120 000 рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года.

В теории наказать можно и за публикацию подобных объявлений. "Предъявляя тиндеровский набор требований к потенциальному квартиросъёмщику, товарищ намекает, что часть оплаты придётся отработать. Та самая проституция по сути", — считает Елизавета Худякова. Данное действие уже подпадает под статью 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией", что карается лишением свободы на срок до трёх лет. Проблема в том, что недобрые намерения нельзя привязать к делу. Доказать организацию сексуального бартера между арендодателем и съёмщиком возможно только по факту преступления.

По словам специалиста, сайты объявлений хоть и проверяются модераторами, но сами не несут ответственности за размещение подозрительных записей. Если нет прямого призыва к сожительству или проституции или общественного резонанса, модераторы не будут обращать внимание на объявления. По итогу за подобные истории площадки для поиска жилья не несут никакой ответственности, кроме возможных репутационных издержек в случае скандала.

Лайф обратился к нескольким крупным игрокам на рынке столичной недвижимости с просьбой прокомментировать, что они думают на этот счёт и как борются с ростками проституции у себя под ногами. Тема скользкая и неприятная: например, компания "Миэль" оперативно заявила, что с подобными арендодателями никогда не работала. Другая серьёзная фирма, "ИНКОМ-недвижимость", от комментариев поспешила отказаться.

Не наказать, так предупредить

Как видите, доказать преступления на почве сексуального характера чаще всего будет крайне сложно. Поэтому если наказать озабоченных москвичей с квартирой в пределах МКАД практически невозможно, то нужно попытаться извлечь из этой истории другую пользу. Например, научиться отсеивать подозрительные объявления на этапе поиска. Как не попасть в мягкое рабство к тирану с московской пропиской? Эксперты считают, что в первую очередь нужно сверять цену со средней по рынку и ценовому сегменту. Если она заметно ниже похожих предложений, следует выяснить, за чей счёт банкет.

Чаще всего причина скидки может крыться либо в плохом состоянии жилища, либо в удалённости от транспортных магистралей, либо иметь сезонный характер. Например, сейчас на досках встречаются дома, попавшие в программу реновации: такое жилище сдаётся на небольшой срок и в обозримом будущем будет снесено. В любом случае такие минусы при желании и небольшом бюджете можно потерпеть. Терпеть сексуальное домогательство гораздо сложнее, да и чрезвычайно опасно.

P.S.

Менее чем через сутки подозрительное объявление с квартирой в Очаково-Матвеевском было снято с публикации. Перепутавший сайт по поиску жилья с "Тиндером" хозяин на размещённые номера телефона не отвечает — возможно, его отпугивает немосковский номер либо он уже нашёл постоялицу. Либо на объявление всё-таки обратили внимание модераторы сайта и убрали с глаз долой. В целях минимизации репутационного урона.