25-летнюю королеву красоты приговорили к 13 годам тюрьмы за похищение и шантаж

25-летняя модель Сибел Демиралп из Турции, которая в 2016 году стала обладательницей титула "Королева Евразии", оказалась причастной к похищению местного бизнесмена. Преступники собирались шантажировать жертву "голыми" фото и вымогать деньги, пишет Mirror.

Девушка познакомилась с бизнесменом в Сети и заманила мужчину к себе домой под предлогом совместного завтрака. Там его уже поджидали пятеро членов банды, которые избили и раздели гостя, а потом сделали "голые" снимки.

С помощью фотографий они собирались шантажировать бизнесмена. Преступники заставили жертву перевести 240 тыс. турецких лир (около 3 млн руб.) с кредитной карты, прежде чем мужчина отправился в полицию.

Девушке и её сообщникам предъявили обвинение в насильственном изъятии денег, похищении и преступлениях, связанных с использованием кредитных карт. Модель признала свою вину и расплакалась в суде. Ей предстоит провести за решёткой 13 лет. По словам её адвоката, бывшая королева красоты раскаивается в произошедшем. В 2017 году Сибел перенесла сердечный приступ во время подготовки к показу мод.