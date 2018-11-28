Полицейские транслировали арест девушки и застигли её во время просмотра порно

Неловкая ситуация произошла во время передачи Live PD, которая следит за полицейскими в ходе их ночных патрулей в прямом эфире.

Жительница Колумбии была арестована в прямом эфире национального телевидения, пока на заднем фоне были слышны громкие стоны из порнофильма. Дело в том, что съёмочная группа программы Live PD вместе с двумя заместителями шерифа округа Франклин ворвалась к ней в дом без предупреждения и никак не ожидала, что может получиться столь неловкая ситуация, сообщает NBC4.

Сначала 23-летняя Сторм Вайсенер пыталась спрятаться от стражей правопорядка, но через некоторое время её всё же удалось найти за ящиками под лестницей. Но когда девушка стала одеваться, чтобы поехать в отделение, по телевизору стал играть порнографический фильм. Причём настолько громко, что даже зрители не смогли проигнорировать стоны.

Девушка разыскивалась в связи с кражей в продуктовом магазине. Позже она также призналась в употреблении наркотиков. Сейчас её ждёт следствие.