Поднимите мне веки! В Facebook высмеяли задержанную бабушку с длинными ресницами

61-летняя Шарлин облила другую женщину горячим маслом, в результате чего жертва получила серьёзные ожоги.

Когда 61-летняя бабушка попала в полицейский участок, то никак не рассчитывала, что станет звездой в социальных сетях. Жительницу штата Огайо, США, арестовали после того, как она облила женщину раскалённым маслом в ходе ссоры. Однако большее внимание привлёк внешний вид Шарлин Томпсон, когда её сфотографировали в отделении, сообщает The Sun.

К глазам бабушки были приклеены огромные ресница, причём таким образом, что один глаз стал больше другого. Пользователи Сети не смогли удержаться от шуток над арестованной, предложив свои версии произошедшего.

Может, они просто не сошлись во взглядах Пользователь Сети