Внешность vs внутренний мир. Участница конкурса красоты села пожизненно

Крисана Суванпитак из Таиланда совершила злодеяние ещё в 2012 году, и несколько лет ей удавалось оставаться безнаказанной.

Экс-участница конкурсов красоты Крисана и раньше наказывала свою "непослушную" служанку Джарию Шришак, в ярости распуская руки. Но в роковой день она нанесла 16-летней девушке такие травмы, от которых та вскоре скончалась. Женщина ударила её аэрозольным баллончиком, отхлестала пластиковым шлангом и прижгла кожу утюжком для волос.

Но и после смерти девушки её работодательница не раскаялась. Она просто решила скрыть следы преступления. Вместе с подругой и младшим братом, которые согласились ей помочь, она привезла труп к дому своей матери и закопала прямо там под пальмой. А маме убитой служанки сказала, что та сбежала, пишет Straitstimes.

С тех пор несколько лет велись бесплодные поиски подростка, пока в 2017 году мать Джарии не получила анонимный звонок. Незнакомец рассказал ей, что девушка была убита, и указал, где захоронено тело. Из разговора женщина также узнала имя убийцы.

Правоохранители арестовали Крисану, её подругу и брата. В ходе долгого расследования выяснилось, что свидетельницей страшного происшествия стала дочка преступницы, которая тоже дала показания. В итоге Крисану приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, она должна будет выплатить матери убитой около 1 млн бат (≈ 2 млн руб.). Младший брат Крисаны получил год тюрьмы, а подруга — год и четыре месяца.