Ариана Гранде набила тату с глупой ошибкой и исправила, сделав её ещё глупее

Американская певица Ариана Гранде похвасталась в "Инстаграме" фотографией своей новой татуировки. По задумке девушки, иероглиф на ладони должен был обозначать название её нового трека "7 колец", но что-то пошло не так.

Комментаторы, знающие японский язык, сразу же обратили внимание на нелепую ошибку, допущенную в татуировке. В надписи, которую Ариана Гранде набила на ладони, не хватало нескольких элементов, благодаря чему словосочетание "семь колец" превратилось в "маленький барбекю-гриль".

Ошибка певицы сразу стала поводом для многочисленных шуток. И хотя девушка пояснила, что просто не смогла выдержать боль от ещё нескольких символов на руке, и даже попыталась сама пошутить над ситуацией, пользователи не успокоились.

И ещё… Я просто обожаю маленькие барбекю-грили Ариана Гранде

В результате Ариана просто удалила пост с фотографией, а сегодня выложила в сториз обновлённую версию татуировки. И... Стало только хуже.

Теперь татуировка звезды гласит "маленький палец барбекю-гриль" или "горячий палец". Всё дело в том, что девушка поместила дополнительный иероглиф не там, где ей указал японский друг.

Остаётся только порадоваться, что певица не набила на ладони ничего непристойного. В конце концов, никто не станет всерьёз осуждать её за любовь к барбекю.