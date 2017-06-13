Мэттис: Перевооружение американской армии начнётся в 2019 году

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Мэттис: Перевооружение американской армии начнётся в 2019 году

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Фото © Oleksandr Rupeta/NurPhoto/Sipa U/East News

Министр обороны сообщил о скором старте масштабной государственной программы по перевооружению Армии США.

По словам министра обороны, реальный рост боеспособности американской армии начнётся в 2019 году. Об этом Джеймс Мэттис сообщил на слушаниях в комиссии cената по делам вооружённых сил.

Мэттис отметил также, что программа перевооружения включает в себя не только закупки новых боевых самолётов, кораблей и подводных лодок, но и пересмотр большинства программ по ремонту и обслуживанию боевой техники.

Члены сенатской комиссии скептически отнеслись к прогнозам Мэттиса. По мнению конгрессменов, Мэттис, "скорее всего, не слышал" о том, что у американских вооружённых сил существуют целые "стоянки самолётов, которые не летают".

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