Беспилотный вертолёт для Арктики начнут испытывать в 2018 году

Беспилотный вертолёт будут использовать для разведки и наблюдения в сложных судоходных условиях.

По словам представителей компании, прототип БПЛА производства "Вертолётов России" будет показан на ближайшей выставке. Помимо разведки и наблюдения вертолёт будет способен перевозить небольшие грузы массой до 100 килограммов.

Главными покупателями такого беспилотника могут стать крупные судоходные компании, планирующие перевозить грузы по Северному морскому пути.

Беспилотник позволит команде ледокола планировать маршрут с высокой точностью, а также избегать труднопроходимых районов.