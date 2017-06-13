Япония требует запретить учения американской армии на Окинаве

С соответствующим требованием представители Минобороны Японии обратились напрямую в Вашингтон.

Нота, направленная военным ведомством, касается участия американского десанта, расквартированного на базах США. Руководство Минобороны Японии считает, что действия десанта в условиях города создадут дискомфорт местным жителям и могут привести к "нежелательным" последствиям.

Для тренировок американским десантникам был выделен небольшой остров Иэ, специально подготовленный для таких целей. Однако Вашингтон и командование американских вооружённых сил в регионе игнорируют требования Японии и продолжают готовиться к учениям. По мнению экспертов, в случае проявления у Вашингтона "синдрома рабовладельца" может разгореться крупный международный скандал.