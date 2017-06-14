Россия разрабатывает истребитель для замены МиГ-31

Авиационный комплекс дальнего перехвата будет спроектирован с учётом всех характеристик МиГ-31.

Помимо основной деятельности по производству и модернизации ранее поставленных заказчику истребителей РСК МиГ сосредоточится на производстве перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата.

По словам представителей компании, к тому моменту, как самолёт МиГ-31 потребует значительной модернизации, перспективный комплекс уже будет готов.

Скоростные и лётные характеристики нового истребителя, равно как и его облик, специалистами компании пока не раскрываются. По мнению экспертов, преемника МиГ-31 будут готовить с учётом современного вооружения и средств контроля.