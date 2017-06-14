Сенат США одобрил продажу Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов

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Сенат США одобрил продажу Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов

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Фото © Flickr/The U.S. Army

Подавляющим большинством голосов — 53 против 47 — решение о продаже высокоточных боеприпасов было одобрено сенаторами.

Контракт на поставку авиационных корректируемых бомб и комплектов наведения PGM (Precision-guided munitions) включает в себя не только производство этих боеприпасов, но и их относительно небольшую модернизацию.

Общая стоимость поставки бомб PGM превышает отметку в 500 миллионов долларов. Основным производителем и поставщиком этого боеприпаса является оружейная компания BAE Systems.

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