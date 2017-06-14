РСК "МиГ" разрабатывает сразу три боевых беспилотника

Как пояснили в руководстве компании, каждая из машин будет выполнять определённые задачи.

Специалисты РСК "МиГ" не идут по пути создания универсального беспилотника. Вместо одного комплекса специалисты компании создадут сразу три лёгких беспилотника: разведывательный, ударный и беспилотный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко.

Речь идёт о беспилотниках лёгкого типа, способных выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника… Уже есть опытные образцы Илья Тарасенко

Тарасенко отметил также, что в перспективе РСК "МиГ" может объединить три концепции в один беспилотник, но для реализации такого проекта потребуется значительно больше ресурсов.