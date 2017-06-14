Сирийская армия зачистила Аракский треугольник

Освобождение ключевой автодороги в районе даёт возможность выйти к восточной границе Сирии.

Сирийской армии при поддержке ВКС России удалось отбить и зачистить от боевиков значительный участок автодороги, соединяющей Пальмиру и крупный город Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

Так называемый Аракский треугольник был официально освобождён после штурма одноимённого города Арак в провинции Хомс. В данный момент сирийские сапёры проводят работы по разминированию городских кварталов.