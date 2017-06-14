Армия США разворачивает в Сирии реактивную артиллерию

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Армия США разворачивает в Сирии реактивную артиллерию

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Фото: © U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Jacob Jimenez

Американские военные привезли в Сирию высокоточную реактивную систему залпового огня HIMARS.

Пусковая установка HIMARS была замечена у приграничного населённого пункта Аль-Танф.

HIMARS позволит американским военным наносить удары в радиусе 300 километров от места стрельбы и вести боевые действия в целях поддержки наземных сил.

Главным отличием HIMARS от реактивных залповых систем является сниженная масса и уменьшенный (относительно российских комплексов) боекомплект — всего шесть ракет. Конструкция HIMARS предполагает использование корректируемых боеприпасов, наведение которых осуществляется по GPS.

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