Армия США разворачивает в Сирии реактивную артиллерию

Американские военные привезли в Сирию высокоточную реактивную систему залпового огня HIMARS.

Пусковая установка HIMARS была замечена у приграничного населённого пункта Аль-Танф.

HIMARS позволит американским военным наносить удары в радиусе 300 километров от места стрельбы и вести боевые действия в целях поддержки наземных сил.

Главным отличием HIMARS от реактивных залповых систем является сниженная масса и уменьшенный (относительно российских комплексов) боекомплект — всего шесть ракет. Конструкция HIMARS предполагает использование корректируемых боеприпасов, наведение которых осуществляется по GPS.