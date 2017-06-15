В России возродят производство скоростных кораблей "Зубр"

На данный момент Минобороны и руководство ВМФ определяют генерального подрядчика для этих работ.

Строительство первого быстроходного российского корабля на воздушной подушке должно начаться уже в 2018 году. На данный момент в России практически полностью восстановлена производственная цепочка и технология. К строительству кораблей Минобороны планирует привлечь петербургский судостроительный завод "Алмаз", феодосийский завод "Море", хабаровский ХСЗ, а также возможно участие калининградского завода "Янтарь".

Ещё одним успехом в этом отношении является запуск производства собственных газотурбинных силовых установок. Производство налажено на мощностях завода "Сатурн".

Корабли проекта 12322 "Зубр" относятся к классу малых десантных кораблей на воздушной подушке. Судно способно доставлять на необорудованное побережье до трёх танков общим весом 150 тонн или до 10 БТР и 150 человек десанта. Главной особенностью корабля является высокая скорость хода — 110 километров в час. Вооружение составляют ракетные и артиллерийские комплексы.