Украина разрабатывает самоходную артиллерийскую установку под боеприпасы НАТО

Новая 155-мм самоходная артиллерийская установка должна будет заменить аналогичную технику советского образца.

Планы разработать 155-мм САУ ещё в мае 2017-го подтвердил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

Сообщается, что новая САУ будет разрабатываться с учётом использования исключительно натовских артиллерийских боеприпасов. Неизвестным остаётся эскизный проект САУ, а также схема работы механизмов.

Эксперты поясняют, что попытка ВСУ "слезть" с советской артиллерии в этом случае может завершиться созданием опытной 155-мм САУ, максимально похожей на российскую самоходную установку "Мста". Прорывных технологий и абсолютно надёжных решений украинские производители, по словам экспертов, не имеют.