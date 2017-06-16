Airbus создаст европейский истребитель пятого поколения

Авиационный гигант Airbus начал проектирование нового истребителя пятого поколения для замены стоящих на вооружении Eurofighter Typhoon.

Европейский авиационный гигант Airbus начал разработку нового истребителя пятого поколения для европейских стран. В течение ближайших 15–20 лет он может встать на замену использующимся в настоящее время Eurofighter Typhoon и Boeing F/A-18, сообщает Popular Mechanics.

Истребитель Airbus заменит действующие самолёты Eurofighter Typhoon, используемые Великобританией, Германией, Испанией и Италией. Большой двухмоторный многоцелевой истребитель Typhoon чрезвычайно манёврен и имеет мощный двигатель, однако он был разработан в 80-х годах прошлого века и к настоящему времени морально устарел. Кроме того, в Eurofighter Typhoon не используется практически никаких технологий снижения радиозаметности.

По мнению экспертов, разрабатываемый истребитель будет похож на Eurofighter Typhoon. Он тоже будет иметь два двигателя, на его вооружении будут стоять мощные дальнодействующие ракеты "воздух — воздух", такие как британская ракета Meteor. Как и Eurofighter, новый истребитель можно будет использовать для работы по поверхности. Кроме того, на его борту может быть размещён рой небольших беспилотников.

Сроки создания подобного истребителя пока неизвестны. Если судить по тому же Eurofighter Typhoon, от разработки до первого полёта пройдёт не меньше двадцати лет. Самый большой вопрос на данный момент — присоединится ли к разработчикам французская Dassault, создатель независимого проекта Rafale. Вместе с французами создание истребителя станет гораздо проще. Пока же возможные покупатели приобретают очень дорогой, но не имеющий аналогов F-35 Lightning II.

Прочитать сравнительный обзор истребителей пятого поколения можно в большом материале Лайфа "Реактивное противостояние. Кто побеждает в гонке "пятых" истребителей".