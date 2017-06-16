Армия Украины готовит 100-тысячный резерв на случай "смены обстановки"

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Армия Украины готовит 100-тысячный резерв на случай "смены обстановки"

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Фото © РИА Новости/Стрингер

О подготовке резерва, готового к бою, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По словам министра обороны Украины, контингент создан благодаря более чем 80 тысячам военнослужащих-контрактников.

Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации

Степан Полторак

Рассказывая о боеспособности новых формирований, Полторак отметил, что почти сто тысяч человек готовы взять в руки оружие "в течение нескольких суток". По мнению министра, украинской армии нужно быть готовой к "смене обстановки".

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