Минобороны показало последствия удара по штабу, где мог находиться лидер ИГИЛ

Ювелирная работа российских ВКС — несколько зданий, в которых террористы и их свита проводили совещание, были стёрты с лица земли.

Российское Министерство обороны обнародовало снимок, на котором со спутника или летального аппарата запечатлён результат авиаудара по позициям ИГИЛ* в пригороде Ракки.

Удар пришёлся по южному предместью города, который считается столицей террористической группировки. Он был нанесён с 00:35 до 00:45 мск 28 мая Су-35 и Су-34 ВКС РФ. Были ликвидированы несколько лидеров ИГИЛ, собравшихся на совещание.

— По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен, — отмечали ранее в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что американская сторона была заранее предупреждена об ударе. В Пентагоне информацию о ликвидации главаря ИГИЛ пока не подтвердили.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.